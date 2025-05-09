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لبنان

أطلق النار فأوقفه الجيش

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:53
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو مصطفى.ع في مدينة الميناء في طرابلس، بعدما أقدم على إطلاق النار من مسدس حربيّ، بالقرب من "غاليري فري".
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