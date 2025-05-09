Advertisement

لبنان

سلام استقبل سفير أستراليا في لبنان

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1357961-638823925705323260.jpg
Doc-P-1357961-638823925705323260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا سفير أستراليا في لبنان اندرو بارنز حيث تم التاكيد على متانة العلاقات بين البلدين ، وقد نوه السفير  بارنز بدور الجالية اللبنانية في مختلف القطاعات في اوستراليا، مؤكدا تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره، كما تم استعراض التعاون القائم بين اوستراليا ولبنان، لا سيما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
Advertisement

رجال اعمال 

واستقبل الرئيس سلام وفدا من رجال اعمال واختصاصيين وجرى البحث في خطة التعافي والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة.


السفير الزعبي

والتقى رئيس الحكومة السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي الذي وضع امكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم.
مواضيع ذات صلة
دريان استقبل مولوي و سفير لبنان في المغرب
lebanon 24
09/05/2025 15:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل السفير المصري ووفداً من العشائر العربية في خلدة والسعديات
lebanon 24
09/05/2025 15:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل السفير الإيطاليّ واللواء لاوندوس ووفداً من مشيخة العقل
lebanon 24
09/05/2025 15:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله التقى وفد "اللقاء الديمقراطي" وسفير أستراليا في لبنان
lebanon 24
09/05/2025 15:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-05-09
08:35 | 2025-05-09
08:27 | 2025-05-09
08:15 | 2025-05-09
08:13 | 2025-05-09
07:53 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24