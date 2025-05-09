سلام استقبل سفير أستراليا في لبنان

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استقبل الدكتور اليوم في السرايا سفير في اندرو حيث تم التاكيد على متانة العلاقات بين البلدين ، وقد نوه السفير بارنز بدور في مختلف القطاعات في اوستراليا، مؤكدا تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره، كما تم استعراض التعاون القائم بين اوستراليا ولبنان، لا سيما لدعم وقوى الامن الداخلي.واستقبل الرئيس سلام وفدا من رجال اعمال واختصاصيين وجرى البحث في خطة التعافي والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة.والتقى رئيس الحكومة السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى اللبناني الاصل الذي وضع امكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم.