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لبنان

إلغاء نتائج الإنتخابات في هذه المنطقة... إليكم السبب

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:03
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أفادت معلومات "الجديد"، أنه تم "إلغاء نتائج الإنتخابات الإختيارية كافةً في البوشرية بسبب خطأ تقني من رئيس القلم في "غرفة رقم ٤ - إناث".
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