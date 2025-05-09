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لبنان

المركز الكاثوليكي للاعلام أدان تعرض برنامج "مرحبا دولة" للرموز الدينية

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:08
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صدر عن المركز الكاثوليكي للاعلام البيان الآتي: "إن البرنامج المسمى "مرحبا دولة" بلغ مرحلة من السخرية والإسفاف والسخافة درجة لم يعد بالإمكان السكوت عنها، لا سيما لجهة تعرضه مباشرة للديانة المسيحية ولشخص السيد المسيح ولرجال الدين تحت ستار كوميدي.
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إننا نستهجن وندين بشدة تمادي هذا البرنامج وشخصياته في استباحة القيم الاخلاقية وفي إصدار اشارات مسيئة للديانات السماوية، من خلال تلميحات من هنا وتعابير سوقية من هناك.  لقد تريثنا كثيرا قبل إصدار أي موقف أملا في تصحيح الأداء والتوقف عن تحقير الرموز الدينية وإطلاق العبارات المخلة بالآداب العامة، إلا أن القيمين على البرنامج إستمروا في الذم وفي الترويج لأفكارهم التضليلية والتطاول على الكرامات والشعائر الدينية، مستغلين ظهورهم على إحدى الشاشات المحلية التي نجل ونحترم انتشارها ومستواها غير المتناسب مع مثل هكذا برنامج.

لذا نطالب السلطات اللبنانية المختصة التدخل لدى القيمين على هذا البرنامج وتوجيه إنذار شديد اللهجة للتوقف عن بث مشاهد تمثيلية تتضمن الكثير من الذم والتحقير تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الشركة المنتجة للبرنامج.
(الوكالة الوطنية)
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