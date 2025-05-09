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لبنان

قرارات لوزير الداخلية بشأن الانتخابات البلدية.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:15
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تعميم حول آلية ومفاعيل الرجوع عن الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل.
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وأشار التعميم الى انه يستمر قبول طلبات رجوع المرشحين عن ترشيحاتهم ضمن هذه المحافظات حتى الساعة 24,00 من يوم الإثنين الواقع فيه 12/5/2025، وإذا أدى ذلك الإنسحاب الى تدني عدد المرشحين عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم جاز قبول ترشيحات جديدة حتى الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع في 14/5/2025.

على ان يصدر، بعد انقضاء هذه المهل، المحافظ أو القائمقام لائحة بالمرشحين الفائزين بالتزكية، اذا كان عددهم موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

ولا يمكن لأي من الفائزين بالتزكية سحب ترشيحه بعد اعلان فوزه، على ان يبقى له الحق في تقديم استقالته من المركز الذي أعلن فوزه لإشغاله وفقا لما ينص عليه القانون.

كما لفت التعميم الى انه لا يجوز قبول طلبات إنسحاب المرشحين في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل من يوم الخميس الواقع في 15/5/2025 وحتى الساعة 24,00 من ليل السبت الواقع فيه 17/5/2025 الى أن يوازي عدد المرشحين عدد الأعضاء المراد انتخابهم بحيث يجري إعلان فوز هؤلاء بالتزكية.

واذا كان عدد المرشحين المتبقين دون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم، فلا يعلن فوزهم بالتزكية وتعتبر كامل المراكز شاغرة وتملأ عن طريق الانتخابات الفرعية.

كما صدر عن الوزير قرار قضى بتعديل القرارين رقم 463 ورقم 465 تاريخ 9/4/2025، المتعلق بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والأعضاء الإختياريين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وصدر أيضا عن الوزير حجار قرار، قضى بتصحيح الخطأ المطبعي الوارد في قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، ليصبح على الشكل الآتي : بلدة القرعون 15 عضوا بدلا من 18 عضوا.


وأصدر الوزير الحجار قرار قضى بتعديل القرار 512 تاريخ 16/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل  من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.

ويعدل في القرار 512 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البلغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل الآتي :
- نبحا قليلة :5 أعضاء.
- نبحا الحرفوش : 4 أعضاء.

كما قضى القرار أيضا بتعديل القرار 512 تاريخ 16/4/2025، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.
وعدل بناء للقرار، عدد الأعضاء في المجلس البلدي في بلدة كفرمشكي - مزرعة سبساتا 
(قضاء راشيا) ليصبح كالاتي:
- كفرمشكي : أحد عشر عضوا بدلا من إثني عشر عضوا.
- مزرعة سلساتا : عضو واحد بدلا من صفر.
 
كما أصدر الحجار قرارا، قضى بتعديل القرار 514 تاريخ 16/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الأختياريين لكل منها في دوائر محافظات مدينة بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل.
ويعدل في القرار 514 عدد المخاتير في بعض بلدات محافظة بعلبك الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل الآتي:
- تمنين الفوقا : ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين.
- الكنيسة : ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين.
(الوكالة الوطنية)
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