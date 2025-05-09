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لبنان

حادث سير بين 3 سيارات على أوتوستراد زحلة - شتورا.. وسقوط إصابات (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:16
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أُصيب عدد من الأشخاص في حادث سير بين 3 سيارات على أوتوستراد زحلة - شتورا، قرب محطة محروقات الهراوي.
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