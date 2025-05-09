بيان من وزارة المالية.. إليكم مضمونه

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أصدرت البيان التالي:استناداً الى المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية )، كلّف فريقاً متخصصاً من الوزارة للتدقيق في مدى تقيّد شركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل تلك الرسوم والضرائب بأحكام المرسوم المشار إليه خصوصاً لناحية وجود تأخير في تحويل الأموال المحصّلة وفقاً للمواعيد التي حدّدتها دقائق المرسوم (المادة الرابعة منه الفقرة ب) والاتفاقيات الموقعة بموجبه.ووفقاً للتدقيق، ستُباشر الوزارة في حالات تسجيل المخالفات من قبل الشركات والمصارف في تطبيق المواد المشار إليها، وفي الالتزام بالمواعيد المحدّدة لتوريد الأموال الى الخزينة العامة، باستيفاء فوائد عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، على أن لا تقلّ عن خمسماية ألف .