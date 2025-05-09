منشور "لافت" لـ نبيل بدر عن انتخابات بلدية بيروت

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كتب النائب عبر حسابه على منصة اكس : "يا حَقُّ، ما تَرَكْتَ لي صاحِبًا... ويا حَقُّ، كَمْ انَّ طريقَكَ شاقَّةٌ.لَكِنَّكَ يا حَقُّ لا تَخْذُلُ... فَسنَمْضي ونَنْتَصِرْ. بيروت_ بتحبك".وقد نشر مع هذه التغريدة صورة لشعار اللائحة المدعومة منه في انتخابات مع هاشتاغ بإسمها.