البزري بحث ورائف رضا في قضايا نقابية

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(الوكالة الوطنية)

التقى النائب الدكتور ، المرشح لمركز نقيب الأطباء في ، في حضور كل من الدكتور والدكتور علي .وقد جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الذي يطرحه البروفيسور رضا، والذي يهدف إلى بناء ومستقلة تحقق طموحات الأطباء وتطلعاتهم التي طال انتظارها على مدى عقود.وأعرب الدكتور عن" تمنياته الصادقة للبروفيسور رضا بالتوفيق في استحقاقه النقابي، مؤكدا" أهمية دعم المبادرات التي تسعى إلى تطوير العمل النقابي وتحقيق العدالة والشفافية داخل الجسم الطبي".