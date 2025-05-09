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لبنان

البزري بحث ورائف رضا في قضايا نقابية

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:29
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التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ، المرشح لمركز نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور رائف رضا، في حضور كل من الدكتور حسين ناصر الدين والدكتور علي خليل رضا.
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 وقد جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الذي يطرحه البروفيسور رضا، والذي يهدف إلى بناء نقابة حرة ومستقلة تحقق طموحات الأطباء وتطلعاتهم التي طال انتظارها على مدى عقود.

وأعرب الدكتور البزري عن"  تمنياته الصادقة للبروفيسور رضا بالتوفيق في استحقاقه النقابي، مؤكدا"  أهمية دعم المبادرات التي تسعى إلى تطوير العمل النقابي وتحقيق العدالة والشفافية داخل الجسم الطبي".
(الوكالة الوطنية)
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