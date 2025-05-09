جنبلاط يهنِّئ القيادة الروسية بذكرى الانتصار على الفاشية

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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي اتصالاً بنائب للرئيس الروسي إلى ، مهنّئاً بالذكرى 80 للانتصار على الفاشية.وقد طلب من إبلاغ القيادة الروسية بشخص ، ووزير الخارجية ، تهانيه بهذه المناسبة.