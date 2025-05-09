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لبنان

جنبلاط يهنِّئ القيادة الروسية بذكرى الانتصار على الفاشية

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:31
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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بنائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، مهنّئاً بالذكرى 80 للانتصار على الفاشية.
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وقد طلب جنبلاط من بوغدانوف إبلاغ القيادة الروسية بشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تهانيه بهذه المناسبة.
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