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لبنان

وزيرة التربية: سنطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:43
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زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، وزير المالية الدكتور ياسين جابر في مكتبه في المالية، وتناول البحث متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت والتي توفر التقديمات لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة .
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واستمعت الوزيرة كرامي من الوزير جابر إلى شرح للوضع المالي للدولة ، وأن وزارة التربية في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية في حال كانت تنوي رفع مستوى العطاءات للعاملين في التربية ، وذلك من طريق طلب اعتمادات من احتياطي الموازنة عبر مجلس النواب .

من جهة ثانية ، اجتمعت الوزيرة كرامي في مكتبها في وزارة التربية مع وفد من "حزب الله"، ضم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية الدكتور يوسف بسام، ، في حضور مستشارها المالي ماهر حسنية ، وتناول البحث مواضيع تربوية عدة أشار إليها النائب حمادة ومنها:" الامتحانات الرسمية ومراعاة أوضاع الطلاب، ومتابعة أوضاع  الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على مختلف تسمياتهم،  خصوصا لجهة قبض المثابرة في أشهر الصيف."

واستقبلت الوزيرة كرامي رئيس لجنة الصحة النيابية عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وتم عرض مفصل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة التربية، كما تطرق النقاش إلى وضع الأساتذة المتعاقدين على مختلف مندرجاتهم، وتم استعراض واقع المدارس في اقليم الخروب،وأهمية السير قدما بملف انشاء تجمع روضات شحيم في الأرض المخصصة له ،وفاقا للمرسوم الذي لحظ هذا المشروع.
واستقبلت الوزيرة كرامي سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ ، وعرضت معه العلاقات الثنائية التربوية والجامعية وسبل تعزيزها ، كما تقدمت من خلاله بالشكر إلى الحكومة الهنغارية على المنح الجامعية الكاملة التي تقدمها للطلاب اللبنانيين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الحانبين اللبناني والهنغاري ، وتم التطرق إلى تحسين الأسس والأطر ذات العلاقة بالمنح التي تقدمها الدولة الهنغارية إلى الطلالب اللبنانيين ، واختيار افضل الطلالب للدراسة في جامعات هنغاريا .

واجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور الذي ضم لمى الطويل وشوكت الحولا ،وكانت متابعة لأوضاع المؤسسات التربوية الخاصة ، وتطبيق المرسوم الذي يؤمن التغذية لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، إضافة إلى متابعة جلسات فرعية لجنة التربية النيابية لجهة تعديل القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية . (الوكالة الوطنية)

 
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