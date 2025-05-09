لماذا رمت إسرائيل "الدولارات الصفراء" في جنوب لبنان؟

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علّق مرجع عسكريّ على قيام العدوّ الإسرائيليّ برميّ أموال مزيّفة فوق بلدية في ، وأشار إلى أنّ ركّزت من خلال رسالة "الدولارات الصفراء"، على حثّ الجنوبيين بعدم قبول المساعدات المالية المُقدّمة من "الحزب"، كيّ لا يبنوا منازلهم أو يُعيدوا ترميمها، لأنّ هدفها واضح وهو إبقاء البلدات المتاخمة لها مُدمّرة، ما يُسهّل عليها مُراقبة كل شيء من الجوّ، والتأكّد من عدم قيام عناصر " " بالإنتشار من جديد.وأضاف المرجع عينه لـ" "، أنّ إسرائيل تهدف أيضاً عبر تهديد اللبنانيين بعدم قبول الأموال من " "، ربط ملف حكماً بنزع سلاح "الحزب".