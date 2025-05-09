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لبنان

لماذا رمت إسرائيل "الدولارات الصفراء" في جنوب لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 08:13
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علّق مرجع عسكريّ على قيام العدوّ الإسرائيليّ برميّ أموال مزيّفة فوق بلدية الناقورة في جنوب لبنان، وأشار إلى أنّ إسرائيل ركّزت من خلال رسالة "الدولارات الصفراء"، على حثّ الجنوبيين بعدم قبول المساعدات المالية المُقدّمة من "الحزب"، كيّ لا يبنوا منازلهم أو يُعيدوا ترميمها، لأنّ هدفها واضح وهو إبقاء البلدات اللبنانية المتاخمة لها مُدمّرة، ما يُسهّل عليها مُراقبة كل شيء من الجوّ، والتأكّد من عدم قيام عناصر "المقاومة" بالإنتشار من جديد.
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وأضاف المرجع عينه لـ"لبنان 24"، أنّ إسرائيل تهدف أيضاً عبر تهديد اللبنانيين بعدم قبول الأموال من "حزب الله"، ربط ملف إعادة الإعمار حكماً بنزع سلاح "الحزب".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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