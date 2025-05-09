Advertisement

لبنان

ختم مركز طبيّ بالشمع الأحمر

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1358018-638824007564755403.jpg
Doc-P-1358018-638824007564755403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُغِلقَ مركز طبي في منطقة رفاعية في طرابلس، وخُتِمَ بالشمع الأحمر، بسبب توظيف عمال سوريين، إضافة إلى عدم إستيفائه للشروط والمعايير الصحيّة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في بيروت... إقفال ملحمة بالشمع الأحمر (صور)
lebanon 24
09/05/2025 16:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق وختم محطة بالشمع الأحمر
lebanon 24
09/05/2025 16:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مرّة جديدة... قوى الأمن تختم منتجعاً سياحيّاً بالشمع الأحمر
lebanon 24
09/05/2025 16:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
lebanon 24
09/05/2025 16:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-05-09
08:35 | 2025-05-09
08:27 | 2025-05-09
08:13 | 2025-05-09
07:53 | 2025-05-09
07:43 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24