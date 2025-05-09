ختم مركز طبيّ بالشمع الأحمر

أُغِلقَ مركز طبي في منطقة رفاعية في ، وخُتِمَ بالشمع الأحمر، بسبب توظيف عمال سوريين، إضافة إلى عدم إستيفائه للشروط والمعايير الصحيّة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

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