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لبنان

توقيف 3 سوريين داخل سيارة رباعية الدفع في مارينا الضبية.. هذا ما كشفته التحقيقات بشأنهم (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:27
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، وأثناء تنفيذ دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي مهمّة حفظ أمن ونظام، أوقفت عناصرها أربعة أشخاص وضبطت كميّة من المخدّرات:

فجر تاريخ 08-05-2025 في محلّة المارينا – الضّبيّة، توافرت معلومات حول سيارة رباعية الدفع نوع “شيفروليه” لون أسود تتجوّل في المكان، على متنها أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال تسهيل الدّعارة وتعاطي المخدّرات.
 بنتيجة المتابعة، تمّ رصد السّيّارة المذكورة في المحلّة من قِبَل عناصر الدّورية حيث عملت على توقيف كل من كان على متنها، وهم:

ت. أ. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري الجنسيّة)
م. ح. (مواليد عام ۱۹۹۱، سوريّة الجنسيّة)
ل. و. (مواليد عام ۱۹۸۷، سوريّة الجنسيّة)
بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كميّة من المخدِّرات، خمسة هواتف خلويّة. وقد اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

بالتّاريخ ذاته، وفي نفس المحلّة، اشتبهت عناصر الدّوريّة بدرّاجة آليّة نوع ” UHR150″ لون كحلي من دون لوحات، فعملت على توقيف سائقها، وتبيّن أنّه يُدعى:
ح. ع. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) الذي عُثِرَ بحوزته على كميّة حبوب مُخّدِّرَة.
تمّ ضبط السّيّارة والدّرّاجة الآليّة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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