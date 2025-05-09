الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!





يشكو مواطنون خلال اليومين الأخيرين من تراجع حادّ في التغذية الكهربائيّة.



واللافت أنّ التغذية في بعض المناطق كانت حوالي 12 ساعة يوميّاً، بينما تراجعت بشكلٍ حادّ بدءاً من يوم أمس، حيث كشف مواطنون لـ" " أنّ الكهرباء "أصبحت صفر"، بينما أشار البعض الآخر إلى أنّ التقنين بات تقريباً 22 ساعة، علماً أنّ ومؤسسة لم يُعلنا عن وجود خللٍ أو نقصٍ بالفيول أو عن أيّ سبب آخر لتراجع التغذيّة.

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