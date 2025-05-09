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لبنان

الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 08:45
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يشكو مواطنون خلال اليومين الأخيرين من تراجع حادّ في التغذية الكهربائيّة.

واللافت أنّ التغذية في بعض المناطق كانت حوالي 12 ساعة يوميّاً، بينما تراجعت بشكلٍ حادّ بدءاً من يوم أمس، حيث كشف مواطنون لـ"لبنان 24" أنّ الكهرباء "أصبحت صفر"، بينما أشار البعض الآخر إلى أنّ التقنين بات تقريباً 22 ساعة، علماً أنّ وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لم يُعلنا عن وجود خللٍ أو نقصٍ بالفيول أو عن أيّ سبب آخر لتراجع التغذيّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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