اليكم ما نشره وزير الصناعة

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كتب على منصة "اكس": "‏ ‏Habemus Libanesem Papam‏ البابا الأول (٧٠٨–٧١٥): من أصل لبناني في الكنيسة الأولى ‏يحتل البابا قسطنطين الأول، الذي تولّى منصب أسقف بين عامَي ٧٠٨ و٧١٥ ميلادي، مكانة فريدة في تاريخ الكنيسة — ليس فقط لدوره في تخفيف التوتر بين روما والقسطنطينية، بل لأنه كان آخر بابا يزور العاصمة البيزنطية حتى الأزمنة الحديثة. ما لا يذكر كثيرا هو أن البابا قسطنطين ولد في مدينة صور، الواقعة اليوم ضمن . ‏كان رجلا عالما وديبلوماسيا بامتياز، يتقن واللاتينية، ما يعكس التنوع الثقافي في مسقط رأسه. وقد مكنته هذه الخلفية من التصرف بحكمة وسط التوترات اللاهوتية والسياسية المعقدة في زمنه. ففي عام ٧١٠، سافر إلى القسطنطينية لمقابلة جستنيان الثاني، في مهمة بابوية ديبلوماسية نادرة. وقد ساعد دفاعه الثابت واللبق عن مواقف الكنيسة في الحفاظ على وحدتها وتجنب انقسام مفتوح خلال فترة الاضطراب العقائدي.‏يشكل أصل البابا قسطنطين اللبناني وثقافته الثنائية وديبلوماسيته البارعة، رمزا لجسر تاريخي وروحي بين المشرق وروما. وتذكرنا سيرته بإسهام المبكر والعميق في والتقليد الكاثوليكي الأوسع".