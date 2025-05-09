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لبنان

قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتيّ لبنان الشمالي وعكار... تذكير بهذه التعاميم

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:15
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ذكّرت وزارة الداخلية والبلديات بالتعاميم التالية، قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.
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