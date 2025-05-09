كرم : القوات لم تعقد أي تحالف في أميون

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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ، البيان الاتي:"بعد أن أوردت بعض والمواقع، وصدر عن بعض المحللين معلومات غير دقيقة حول مجريات والاختيارية في بلدة ، نؤكد أن لم تعقد أي تحالف بلدي واختياري في هذه البلدة مع أي فريق سياسي، وانطلاقا من ذلك، يتمنى النائب كرم من مؤيدي القوات وأنصارها في اميون، اتخاذ الخيار الذي يرونه الأفضل إنمائيا لبلدتهم، كما يتمنى على جميع أهالي البلدة اعتماد الانفتاح والتعاون والروح ومنطق قبول الآخر، وأن تطوى صفحة الانتخابات مع إقفال صناديق الاقتراع، لأن المهم والأساس والهدف تحقيق الأفضل إنمائيًّا لأبناء أميون". (الوكالة الوطنية)