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لبنان

كرم : القوات لم تعقد أي تحالف في أميون

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:43
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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم ، البيان الاتي:
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"بعد أن أوردت بعض وسائل الإعلام والمواقع، وصدر عن بعض المحللين معلومات غير دقيقة حول مجريات الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة أميون، نؤكد أن القوات اللبنانية لم تعقد أي تحالف بلدي واختياري في هذه البلدة مع أي فريق سياسي، وانطلاقا من ذلك، يتمنى النائب كرم من مؤيدي القوات وأنصارها في اميون، اتخاذ الخيار الذي يرونه الأفضل إنمائيا لبلدتهم، كما يتمنى على جميع أهالي البلدة اعتماد الانفتاح والتعاون والروح الديمقراطية ومنطق قبول الآخر، وأن تطوى صفحة الانتخابات مع إقفال صناديق الاقتراع، لأن المهم والأساس والهدف تحقيق الأفضل إنمائيًّا لأبناء أميون". (الوكالة الوطنية)
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