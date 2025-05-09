غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:- ملاك سمير بهناوي (مواليد عام 2001، لبنانية)التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.