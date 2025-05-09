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لبنان

غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:08
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
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- ملاك سمير بهناوي (مواليد عام 2001، لبنانية)
التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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