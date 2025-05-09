سلام بحث مع كرامي في ملفات تربوية

استقبل الدكتور ، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات التربوية. (الوكالة الوطنية)

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