Advertisement

لبنان

سلام بحث مع كرامي في ملفات تربوية

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1358058-638824077367284594.png
Doc-P-1358058-638824077367284594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات التربوية. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزيرة كرامي عرضت مع بعثة ألمانية المشاريع التربوية
lebanon 24
09/05/2025 20:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران بحث مع حنكشفي ملفات الجامعة اللبنانية
lebanon 24
09/05/2025 20:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن بحث مع وزير الأشغال العامة في ملفات إنمائية مهمة
lebanon 24
09/05/2025 20:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استبيان يتعلق بالإصلاح في القطاع التربوي.. هذا ما طلبته كرامي
lebanon 24
09/05/2025 20:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-05-09
12:42 | 2025-05-09
12:39 | 2025-05-09
12:34 | 2025-05-09
12:27 | 2025-05-09
12:18 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24