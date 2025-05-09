ميقاتي: على مسافة واحدة من جميع المرشحين وسأدعم أيّ عمل يصبّ في مصلحة طرابلس وأهلها

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إستقبل مجموعة من مخاتير وفاعليات والميناء إضافة إلى عدد من المرشحين لعضوية ، وذلك في دارته في الميناء.وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المدينة، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف مكونات للنهوض بالواقع البلدي وتعزيز الخدمات والتنمية المحلية.وشدد خلال اللقاء انه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وسيدعم اي عمل يصب في مصلحة طرابلس وأهلها،لان المدينة تستحق إدارة رشيدة وخطة نهوض شاملة".وشدّد على ضرورة اختيار الطرابلسيِّين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات، وعلى ضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة.