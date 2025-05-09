بيان توضيحي من وزارة الأشغال.. ماذا فيه؟

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أصدر لوزارة الأشغال العامة والنقل بيانا توضيحيا بشأن إدراج شركتين بحريتين ضمن لائحة الأميركية، جاء فيه:"في ضوء ما صدر عن الأميركية – (OFAC) بتاريخ 28 نيسان 2025، بشأن إدراج شركتي GREAT SUCCESS SHIPPING CO وZAAS SHIPPING & TRADING CO ضمن قائمة المواطنين المحددين خصيصا والأشخاص المحظورين (SDN List)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل بموجب الأمر التنفيذي 13886)، بسبب ارتباط بجماعة " الله" (الحوثيين) في اليمن، يُهم التوضيح ما يلي:أولا: لا تربط أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركتين المذكورتين، كما أنهما لا تحملان الجنسية وغير مسجلتين لدى السجلات التجارية في ولا في اللبنانية ولا تملكان مكاتب تشغيلية او كيانات مؤسساتية على الأراضي اللبنانية وبالتالي لا وجود قانوني لهما في لبنان.ثانيا: تبيّن أن الشركتين تعتمدان على خاصة لتوفير خدمات الإدارة التقنية فقط لسفينتين مملوكتين لهما، وذلك ضمن ما تتيحه الاتفاقيات ، ومن دون أي تدخل من قبل الشركة اللبنانية في طبيعة الشحنات أو وجهاتها.ثالثا: السفينة WHITE WHALE (IMO: 9230426)، مسجلة تحت علم بنما ومملوكة لشركة GREAT SUCCESS SHIPPING CO، فيما السفينة TULIP BZ (IMO: 9166625)، مسجّلة تحت علم سان مارينو ومملوكة لشركة ZAAS SHIPPING & TRADING CO.رابعا: بعد صدور قرار العقوبات، أوقفت الشركة اللبنانية الخاصة فورا أي تعامل مع الشركتين، وأبلغت الجهات الدولية المختصة بذلك، مطالبة بإزالة أي إشارة إلى عنوانها من أي قاعدة بيانات أو نشرات بحرية.خامسا: الدولة اللبنانية تلتزم التزاما تاما بالقوانين الدولية، وتدين استخدام أي موقع على أراضيها كغطاء لنشاط غير مشروع وتضع نفسها بتصرف أي جهة دولية لجلاء الحقائق وتفادي إدراج أي مؤسسة لبنانية في أي قائمة عقوبات على خلفية إدارية أو تقنية غير مقصودة".