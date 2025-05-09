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لبنان

هذا ما بلغه عدد المرشّحين في قضاء صور

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:45
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أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الجمعة في دائرة قضاء صور ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 654 مرشحاً للمجالس البلدية و281 مرشحاً اختيارياً في القضاء بالإضافة الى ترشّح 6 مواطنين آخرين اليوم للعضوية الاختيارية.
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لبنان

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