هذا ما بلغه عدد المرشّحين في قضاء صور





أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الجمعة في ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 654 مرشحاً للمجالس البلدية و281 مرشحاً اختيارياً في بالإضافة الى ترشّح 6 مواطنين آخرين اليوم للعضوية الاختيارية.

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