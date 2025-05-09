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لبنان

تحضيراً للانتخابات.. صناديق الاقتراع تصلُ إلى سرايا حلبا

Lebanon 24
09-05-2025 | 11:27
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بدأ وصول صناديق الاقتراع تباعاً الى سرايا حلبا الحكومي، حيث سيتم فرزها وتوضيبها بإشراف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي.
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وسيجري تسليم الصناديق اعتباراً من صباح غد السبت، إلى رؤساء الاقلام والكتبة المولجين نقلها بمواكبة من قوى الأمن الداخلي الى مراكز الاقتراع في المحافظة.
 
 
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