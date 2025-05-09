اعتداء على "دراج" من "قوى الأمن".. مباغتة وضرب على الأوتوستراد!

تعرّض أحد دراجي مفرزة سير لاعتداء مباغت من المدعو "م.ت" أثناء تأديته لمهامه على أوتوستراد كفرحبوا وذلك على خلفية ضبط شاحنة مخالفة تنقل مواد بناء بشكل غير شرعي كان يقودها المدعو "م.ف".

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وذكرت المعلومات أن المعتدي استغل انشغال العنصر ليقوم بالاعتداء عليه قبل أن يفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

وعلى الأثر، تمكنت من توقيف "م.ف"، فيما تستمر الجهود الأمنية لتعقب "م.ت" تمهيداً لتوقيفه وإحالته إلى .