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لبنان

بعد عام على توقيفه... السعودية تُفرج عن مواطن لبناني (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2025 | 11:53
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أفرجت السلطات السعودية عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو، الذي كان قد أوقف قبل نحو عام على خلفية قضية مالية.
 
ويأتي الإفراج في سياق مسار معالجة ملف الموقوفين اللبنانيين في المملكة، وهو المسار الذي انطلق قبل عدة أشهر.

ويُذكر أن لبنان كان قد تلقّى وعدًا من المملكة العربية السعودية، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع بيروت، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين اللبنانيين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني.

 
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