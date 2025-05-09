بعد عام على توقيفه... السعودية تُفرج عن مواطن لبناني (فيديو)

ويأتي الإفراج في سياق مسار معالجة ملف الموقوفين اللبنانيين في ، وهو المسار الذي انطلق قبل عدة أشهر.



ويُذكر أن كان قد تلقّى وعدًا من ، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع ، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين اللبنانيين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني.





أفرجت السلطات السعودية عن الشاب مهدي رشيد قانصو، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من بلدة الدوير الجنوبية، وذلك بعد عام على توقيفه على خلفية تحويلات مالية إلى لبنان. وكان قانصو يعمل في إحدى الشركات المالية الناشطة بين السعودية ودبي ولندن



ويُعرف قانصو أيضًا بمساهماته الصحفية، إذ نشر… pic.twitter.com/1VQIWO8QPZ — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) May 9, 2025 Advertisement









