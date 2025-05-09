بعد عام على توقيفه... السعودية تُفرج عن مواطن لبناني (فيديو)

أفرجت السلطات السعودية عن الشاب مهدي رشيد قانصو، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من بلدة الدوير الجنوبية، وذلك بعد عام على توقيفه على خلفية تحويلات مالية إلى لبنان. وكان قانصو يعمل في إحدى الشركات المالية الناشطة بين السعودية ودبي ولندن
ويُعرف قانصو أيضًا بمساهماته الصحفية، إذ نشر… pic.twitter.com/1VQIWO8QPZ
— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) May 9, 2025
أفرجت السلطات السعودية عن الشاب مهدي رشيد قانصو، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من بلدة الدوير الجنوبية، وذلك بعد عام على توقيفه على خلفية تحويلات مالية إلى لبنان. وكان قانصو يعمل في إحدى الشركات المالية الناشطة بين السعودية ودبي ولندن
ويُعرف قانصو أيضًا بمساهماته الصحفية، إذ نشر… pic.twitter.com/1VQIWO8QPZ