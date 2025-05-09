أفادت معلومات صحفية بأنَّ عدد البلديات التي فازت بالتزكية في قضاء هي 6 من أصل 32، فيما فاز 28 مختاراً بالتزكية من أصل 81.

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وذكرت المعلومات أنَّ عدد الفائزة بالتزكية في 44 من أصل 134 كما فاز 54 مختاراً بالتزكية في 48 بلدة وقرية.

كذلك، تحدثت المصادر عن فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء بشرّي هي حدشيت وبقاعكفرا وحصرون وحدث الجبة وقنات.