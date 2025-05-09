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لبنان

في زغرتا وعكار وبشري.. كم بلدية فازت بـ"التزكية"؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 12:39
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أفادت معلومات صحفية بأنَّ عدد البلديات التي فازت بالتزكية في قضاء زغرتا هي 6 من أصل 32، فيما فاز 28 مختاراً بالتزكية من أصل 81.
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وذكرت المعلومات أنَّ عدد المجالس البلدية الفائزة بالتزكية في محافظة عكار 44 من أصل 134 كما فاز 54 مختاراً بالتزكية في 48 بلدة وقرية.
 
 
كذلك، تحدثت المصادر عن فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء بشرّي هي حدشيت وبقاعكفرا وحصرون وحدث الجبة وقنات.
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