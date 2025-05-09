بشأن الانتخابات... فرنجية يدعو للالتزام بهذا الأمر

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"كما هو اتكالنا على وعي ناسنا وأهلنا وعلى ثقتنا المطلقة بهم نؤكد على ضرورة الإلتزام باللوائح والأسماء من دون أيّ تشطيب ما يعكس صورتنا ومصداقيتنا وأيّ تشطيب هو ضرب لهذه المصداقية".