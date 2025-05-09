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لبنان

بشأن الانتخابات... فرنجية يدعو للالتزام بهذا الأمر

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:11
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كتب رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجية عبر حسابه على منصة "إكس":
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"كما هو اتكالنا على وعي ناسنا وأهلنا وعلى ثقتنا المطلقة بهم نؤكد على ضرورة الإلتزام باللوائح والأسماء من دون أيّ تشطيب ما يعكس صورتنا ومصداقيتنا وأيّ تشطيب هو ضرب لهذه المصداقية".
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