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لبنان

"مواقف صادمة".. "حزب الله" يردّ على ماكرون!

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:17
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رد مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" عمار الموسوي على ما قاله الرئيس ‏الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع أن "فرنسا تلعب دورًا أساسيًا في ‏التعاون، وهذا التعاون سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ضد حزب الله، وسنستمر في ضمان الاستقرار في سوريا ‏ولبنان"‏.
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وفي بيان له، قال الموسوي: "مرة أخرى يُطالعنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواقف عدائية وصادمة من دون أي مبرّر وغير ‏مفهومة في أبعادها ومراميها، الأمر الذي يثير الكثير من الهواجس وعلامات الاستفهام. ‏فمن هي الجهات الداخلة في إطار هذا التعاون؟ وما هي المهام التي يتطلع ماكرون إلى القيام بها؟ وهل هو جاد في حديثه عن الحرص على ضمان الاستقرار في سوريا ‏ولبنان؟ أم أن موقفه جاء في سياق توجيه رسائل التودّد والاسترضاء لبعض الدول الإقليمية؟ وكذلك محاولة ‏للتغطية على العجز والتقصير في المسؤوليات الملقاة على عاتق فرنسا كإحدى الجهات الضامنة لتنفيذ اتفاق ‏وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، والتي اكتفت في الغالب بموقف الصامت والمتفرج على ‏الانتهاكات والجرائم الصهيونية التي تجاوزت الثلاثة آلاف خرق منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني؟‎".
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