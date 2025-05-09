"مواقف صادمة".. "حزب الله" يردّ على ماكرون!

رد مسؤول العلاقات العربية والدولية في " " على ما قاله الرئيس ‏ خلال مع الرئيس السوري أن " تلعب دورًا أساسيًا في ‏التعاون، وهذا التعاون سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ضد حزب الله، وسنستمر في ضمان الاستقرار في ‏ولبنان"‏.

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وفي بيان له، قال : "مرة أخرى يُطالعنا ماكرون بمواقف عدائية وصادمة من دون أي مبرّر وغير ‏مفهومة في أبعادها ومراميها، الأمر الذي يثير الكثير من الهواجس وعلامات الاستفهام. ‏فمن هي الجهات الداخلة في إطار هذا التعاون؟ وما هي المهام التي يتطلع ماكرون إلى القيام بها؟ وهل هو جاد في حديثه عن الحرص على ضمان الاستقرار في سوريا ‏ولبنان؟ أم أن موقفه جاء في سياق توجيه رسائل التودّد والاسترضاء لبعض ؟ وكذلك محاولة ‏للتغطية على العجز والتقصير في المسؤوليات الملقاة على عاتق فرنسا كإحدى الجهات الضامنة لتنفيذ اتفاق ‏وقف إطلاق النار بين والكيان ، والتي اكتفت في الغالب بموقف الصامت والمتفرج على ‏الانتهاكات والجرائم التي تجاوزت الثلاثة آلاف خرق منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني؟‎".