Advertisement

لبنان

بعد حادثة مجدلزون.. بيان من "الصحة"

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1358122-638824189828462580.jpg
Doc-P-1358122-638824189828462580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً أعلنت فيه إصابة شخصٍ باعتداء إسرائيلي طال بلدة مجدل زون - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وذكرت الوزارة أنّ الإصابة حصلت إثر إلقاء طائرة مُسيرة إسرائيلية قنبلة، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة طيردبا.. بيانٌ من "اليونيفيل"!
lebanon 24
10/05/2025 01:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة كفررمان.. بيان من "الصحة"
lebanon 24
10/05/2025 01:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة مستشفى عبدالله الراسي.. بيانٌ من التجمع الديمقراطي وتجمع "أطباء لبنان"
lebanon 24
10/05/2025 01:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف سيارة في كوثرية السياد... بيان من "الصحة"
lebanon 24
10/05/2025 01:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-05-09
16:55 | 2025-05-09
16:45 | 2025-05-09
16:38 | 2025-05-09
16:19 | 2025-05-09
15:27 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24