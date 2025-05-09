بعد حادثة مجدلزون.. بيان من "الصحة"

أصدرت بياناً أعلنت فيه إصابة شخصٍ باعتداء إسرائيلي طال بلدة مجدل زون - .

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وذكرت الوزارة أنّ الإصابة حصلت إثر إلقاء طائرة مُسيرة إسرائيلية قنبلة، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.