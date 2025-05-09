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لبنان

في الميناء وطرابلس.. "القوات" تدعم هؤلاء

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 14:42
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علم "لبنان 24" أنّ حزب القوات اللبنانية يدعم لائحة "للفيحاء" في طرابلس، وتحديدًا المرشحين: شادي عرداتي، توفيق علوش، وعلي جوهر.
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أما في مدينة الميناء، فيقدّم الحزب دعمه للائحة "الميناء أولًا"، وتحديدًا لرئيسها فادي السيد.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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