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لبنان

"كورال" تدعم مهرجان بيروت الرياضي وتُطلق تطبيقها الذكيّ الجديد

Lebanon 24
09-05-2025 | 14:44
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في إطار دعمها المستمر للأنشطة الرياضيّة والاجتماعيّة في لبنان، شاركت شركة كورال في النسخة الثالثة من مهرجان بيروت الرياضيّ  (Beirut Sports Festival)، التي أُقيمت في الفوروم دو بيروت من 30 نيسان حتّى 4 أيار، حيث كانت الشركة من الرّعاة الرئيسيين لهذا الحدث الرياضيّ الوطنيّ.
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وتأتي خطوة دعم هذا الحدث لتؤكّد مجدداً التزام كورال الدائم بدعم الرياضة والشباب والمبادرات الوطنيّة الهادفة.
 

وشهد المهرجان هذا العام إقبالًا ملحوظًا، حيث وفد إليه أكثر من 70,000 زائر وشارك فيه 24 اتحادًا رياضيًّا لبنانيًّا، اجتمعوا ضمن حدث مميّز، للتشديد على أهميّة الرياضة واللّياقة البدنيّة والصحّة.
 
 
وخلال الحدث، أعلنت شركة كورال عن إطلاق تطبيقها الالكتروني المحمول الجديد "CORAL lebanon" المتوفّر على منصّتي آبّل وأندرويد، وقد جرى تطوير هذا التطبيق بأسلوب تفاعلي سهل الاستخدام، حيث يمنح مستخدميه تجربة مميّزة من خلال مستويات متعدّدة مليئة بالتحديات والمكافآت، أبرزها نظام استرداد نقدي بدءًا من المستوى الثاني، بالإضافة إلى ألعاب منتظمة تتيح للمستخدمين فرصة ربح جوائز تدريجيًا مع مرورهم بمحطات كورال.
واستقطب جناح كورال المركزيّ في وسط المهرجان أكثر من 5000 زائر قاموا بتحميل التطبيق الجديد واكتشاف خصائصه. كذلك، نظّمت الشركة، بالتعاون مع اليانصيب الوطني اللبناني، سحبًا إلكترونيًّا مباشرًا، فازت على إثره الآنسة جنين عوّاد بدراجة نارية من نوع فيسبا.
 
 
في هذه المناسبة، صرّح السيد أوسكار يمّين، الرئيس التنفيذي لشركة كورال قائلاً: "إنّ مشاركتنا في مهرجان بيروت الرياضي تنبع من إيماننا العميق بدور الرياضة في بناء مجتمع صحيّ ونشيط، وتعكس في الوقت نفسه التزامنا الثابت تجاه شباب لبنان. تندرج هذه المبادرات ضمن رؤيتنا للاستدامة، حيث تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلّق بالصحة الجيّدة والرفاه".
 
 
وذكر إن "شركة كورال تعتبر نفسها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني الاجتماعيّ والاقتصاديّ، ويشكل دعمنا للرياضة أحد أعمدة رؤيتنا التي نفعّلها لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للبنان".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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