اختلس مبلغًا ضخمًا... أمن الدولة توقف شخصًا في مرفأ بيروت!

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"متابعةً لجهوده الحثيثة في مكافحة الفساد وضبط المخالفات داخل مرفأ ، أوقف في المرفأ بتاريخ ٨-٥-٢٠٢٥، المدعو "ع. ن."، بجرم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة.وخلال التحقيق اعترف الموقوف بقيامه بتخليص جمركي من دون تفويض رسمي، وباختلاس مبلغ ٤٤ ألف دولار أميركي كان قد استلمه لتسديد رسوم جمركية ورسوم تأمين مستوعب يحتوي على غير المطابق للمواصفات، تمهيدًا لتلفه.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص".