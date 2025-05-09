للمواطنين.. هذا آخر خبر عن الحد الأدنى للأجور

قال إن "100 ألف عامل سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً والذي سيُصبح نحو 28 مليون ".

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بدوره، قال رئيس الإتحاد العماليّ العام إنه "تم إجراء دراسات أظهرت أن الحدّ الأدنى في يجب أن يبلغ 1200 دولار وفي المناطق نحو 700 دولار، أي بمتوسط يقارب 900 دولار"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم لم يلقَ آذاناً صاغية".

وتابع: "كيف يمكن للإنسان أن يعيش بـ300 دولار في ؟ نحنُ أمام كارثة محتملة، ورقم الحد الأدنى للأجور فُرض علينا فرض ورقم 27 مليون ليرة لبنانية لم يبن على أي دراسة".