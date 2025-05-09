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لبنان

قبيل الانتخابات... زيارة مفاجئة لجعجع إلى هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 16:38
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أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع زيارة مفاجئة إلى الماكينة الانتخابية للحزب في مكتب النائب ستريدا جعجع في بشري، وذلك في إطار متابعته المباشرة للتحضيرات الجارية استعدادًا للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم الأحد.
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