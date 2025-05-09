شيخ العقل يزور الشيخ العنداري: لتحكيم العقل في مواجهة الأخطار

إلتقى شيخ العقل لطائفة ، الشيخ ، الشيخ في منزله في بعلشميه، في حضور الشيخ ابو فايز امين مكارم، ورئيس اللجنة في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، والقاضيين الشيخين غاندي وسعيد مكارم، ومستشار شيخ العقل الشيخ وعدد من المشايخ.

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ووضع الشيخ ابي المنى الحاضرين في أجواء الأوضاع في ومستجداتها والمتابعات الحثيثة التي تتم على مستوى التواصل مع سفراء الدول المؤثرة في سوريا والبعثات الأممية والعربية، لمحاولة مساعدة أهلنا في معالجة الأمور، ووضع حدٍّ للمواجهات بما يحفظ كرامتهم وأمنهم ووجودهم.

وحيّا شيخ العقل "شجاعة أبناء وجرمانا والأشرفية وصحنايا في دفاعهم عن أرضهم وعرضهم، مرحباً بالإفراج عن من الشبان والمعتقلين، الافراج سريعاً عن العدد القليل الباقي منهم، بناء على الضغط والمتابعات المستمرة في هذا الصدد".



وكرر المجتمعون التعازي لأهالي الأبرار والدعاء للجرحى بالشفاء، متمنين "عدم تناقل الأخبار والتسجيلات من هنا وهناك بما تحمله من عناصر إثارة، وما تتضمنه من معلومات غير صحيحة، وما تسببه من ردات فعل غير مدروسة".

واذ حمل سماحته والحاضرون دعاء وبركة الشيخ للأهل والأخوة في سوريا وحيثما كانوا، اعتبر ان الثقة بالله واللوذ بعنايته وتحكيم العقل وتغليب نزعة الخير والرحمة في ذواتنا هي اعظم سلاح في مواجهة الأخطار ودرء الفتن.