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لبنان

عون الى الكويت غدا لشكرها "على وقوفها الدائم الى جانب لبنان"

Lebanon 24
09-05-2025 | 22:11
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يسافر رئيس الجمهورية جوزاف عون غداً إلى الكويت في زيارة رسمية بعد الاطلاع على انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، حيث أنجزت كل التحضيرات لإنجاح هذا الاستحقاق كي يمر بسلاسة وسط استنفار أمني لتأمين أمن العملية.
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وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى دولة الكويت يستكمل التوجُّه الرئاسي القاضي بعودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج الى سابق عهدها من حيث تميزها ومتانتها، ولفتت الى ان هذه رغبة الرئيس عون الذي تحدث عن حرصه على هذه العلاقات وفي الوقت نفسه هناك تجاوب عربي سريع مع هذه الرغبة، موضحة ان الرئيس عون سيشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في كافة المجالات.
وأوضحت ان لهذه الزيارة   أصداء ايجابية كما سابقاتها، ومن المتوقع ايضا صدور بيان لبناني- كويتي مشترك حول تفاصيلها، وما تم التوافق عليه بين رئيس الجمهورية وأمير دولة الكويت.
بالتوازي، افيد ان السلطات السعودية افرجت عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو، الذي كان قد أُوقف قبل نحو عام على خلفية قضية مالية. وذلك في إطار مسار حلّ ملف الموقوفين اللبنانيين في المملكة، الذي انطلق قبل أشهر عدة، وتوّج بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، من بينهم الشاب حيدر سليم الذي أُفرج عنه الشهر الماضي.
ويواصل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، جهوده لحل هذا الملف بالتعاون مع الجانب السعودي، الذي أبدى استعدادًا كاملًا ويعمل بجدية على استكمال ملفات الموقوفين.
ويُذكر أن لبنان كان قد تلقّى وعدًا من المملكة، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع بيروت، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني. وقد وُصفت المبادرة السعودية بأنها دعم واضح للعهد اللبناني الجديد.
وكتبت" نداء الوطن": تعليقا على حملة «حزب الله» التي طاولت رئيس الحكومة نواف سلام ، كما طاولت في الوقت نفسه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أبلغت مصادر وزارية أن «حزب الله» بدا وكأنه «يحاول تحييد رئيس الجمهورية كي لا يضع نفسه في مواجهة الرئيس عون. علماً أن الرئاسة الأولى في وضع متكامل مع رئيس الحكومة، وتالياً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» انطلاقاً من الثوابت التي تجمعهم. ولا يستطيع «الحزب» التصويب على رئيسَي الجمهورية والحكومة في وقت واحد كي لا يجد نفسه في موقع مناقض لكل الدولة. لذا، لجأ إلى طريقة الجارة والكنّة علماً أن «الحزب» يضطر إذا لزم الأمر إلى التصويب على الرئاسة الأولى». وقالت المصادر : «إن اللعبة مكشوفة بزعم أن هناك صراعاً سلطوياً. في حين أن هناك محاولة من «حزب الله» لتغطية ملف السلاح لكون الرئيس عون مولج بالحوار حول الملف. إنها محاولة لحرف الأنظار عن إشكالية السلاح التي يقترب حلها بخلق تناقضات وهمية على مستوى الحكومة والتي هي تناقضات من صنع «الحزب».
وكتبت" الديار": حسب الاتصالات البعيدة عن الأضواء، يركّز الطرح الأميركي – «الإسرائيلي» على إعطاء مسألة التطبيع مع العدو «الإسرائيلي» الأولوية القصوى، وتسليم السلاح والقضاء على المنظمات الفلسطينية وقياداتها، قبل ملفي الإعمار والمساعدات، وهذا الأمر يتطلب استمرار الغارات اليومية فوق كل الأراضي اللبنانية، ولا خطوط حمراء حول أي منطقة وصولاً إلى بيروت والضاحية بموافقة دولية وإقليمية...
وفي المعلومات، فإن الولايات المتحدة الأميركية غير مقتنعة بوجهة النظر اللبنانية حول معالجة ملف سلاح حزب الله، ونقلت أورتاغوس هذا الكلام إلى المسؤولين اللبنانيين مباشرة. والقوى المسيحية في الحكومة تعتبر موضوع سلاح حزب الله ونزعه في مقدمة الأولويات وقبل أي ملف آخر، وتثير الموضوع في كل اجتماعات مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى تشنجات مع وزراء الثنائي.
وفي هذا المجال، هناك تباين شاسع بين رئيس الجمهورية والقوى السياسية المسيحية في الحكومة حول هذا الملف، والرئيس عون ما زال متمسكاً بالحوار لحل مسألة السلاح، وعدم الالتزام بأي مهل في هذا الشأن، حفاظاً على السلم الأهلي. والسؤال: هل تخرج القوى السياسية المسيحية من الحكومة، إذا أصر الرئيس عون على مواقفه؟
وحسب الاتصالات، فإن الولايات المتحدة و «إسرائيل» متمسكتان بالتطبيع الشامل بين «إسرائيل» ولبنان وسوريا، ولا تريدان فصل الملف اللبناني عن السوري. وتحركت دول لرعاية التطبيع بين الشرع و «إسرائيل»، وهناك تقدم في هذا المجال بعد أن وصلت الرسالة إلى الرئيس السوري: «التطبيع مقابل وقف الغارات وترويض الأقليات، وتسليم النظام الحالي كل سوريا». وهناك خطوات متقدمة بين الجانبين السوري و «الإسرائيلي» ترجمت هدوءاً نسبياً في السويداء.
وحسب المعلومات، فإن الجهد الأمني «الإسرائيلي» ما زال مركزاً على الجنوب والضاحية وبعلبك، وهناك عشرات طائرات التجسس تراقب هذه المناطق، وتم الزج بكل التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لمراقبة تحركات الجنوبيين والجيش اللبناني والقوات الدولية، في ظل الغياب الشامل للجنة الدولية المكلفة مراقبة وقف النار.
فالقرار «الإسرائيلي» واضح بعدم عودة الحياة الطبيعية إلى قرى الجنوب وإقامة الصلوات على أرواح الشهداء في عيد الأضحى المبارك، كما يركّز «الإسرائيلي «على سلخ الجنوبيين عن بيئة المقاومة، وبث اليأس في صفوفهم وشيطنتهم. وكرّست السفارة الأميركية فريقاً متخصصاً لهذه الغاية، يقوم بإعداد الملفات والتقارير عن سلاح المقاومة، وأنه العائق أمام الحلول وعودة الجنوبيين إلى حياتهم الطبيعية، كما ستحاول «إسرئيل» ضرب الموسم السياحي وتحميل حزب الله المسؤولية عبر حملات إعلامية يومية ومنظمة.
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