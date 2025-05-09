عون الى الكويت غدا لشكرها "على وقوفها الدائم الى جانب لبنان"



Advertisement وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى دولة الكويت يستكمل التوجُّه الرئاسي القاضي بعودة العلاقات بين ودول الخليج الى سابق عهدها من حيث تميزها ومتانتها، ولفتت الى ان هذه رغبة الذي تحدث عن حرصه على هذه العلاقات وفي الوقت نفسه هناك تجاوب عربي سريع مع هذه الرغبة، موضحة ان الرئيس عون سيشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في كافة المجالات.

وأوضحت ان لهذه الزيارة أصداء ايجابية كما سابقاتها، ومن المتوقع ايضا صدور بيان لبناني- كويتي مشترك حول تفاصيلها، وما تم التوافق عليه بين رئيس الجمهورية وأمير دولة الكويت.

بالتوازي، افيد ان السلطات افرجت عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو، الذي كان قد أُوقف قبل نحو عام على خلفية قضية مالية. وذلك في إطار مسار حلّ ملف الموقوفين اللبنانيين في ، الذي انطلق قبل أشهر عدة، وتوّج بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، من بينهم الشاب حيدر سليم الذي أُفرج عنه الشهر الماضي.

ويواصل للأمن العام اللواء حسن شقير، جهوده لحل هذا الملف بالتعاون مع الجانب السعودي، الذي أبدى استعدادًا كاملًا ويعمل بجدية على استكمال ملفات الموقوفين.

ويُذكر أن لبنان كان قد تلقّى وعدًا من المملكة، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع ، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني. وقد وُصفت المبادرة السعودية بأنها دعم واضح للعهد اللبناني الجديد. يسافر رئيس الجمهورية جوزاف عون غداً إلى الكويت في زيارة رسمية بعد الاطلاع على انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، حيث أنجزت كل التحضيرات لإنجاح هذا الاستحقاق كي يمر بسلاسة وسط استنفار أمني لتأمين أمن العملية.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى دولة الكويت يستكمل التوجُّه الرئاسي القاضي بعودة العلاقات بين ودول الخليج الى سابق عهدها من حيث تميزها ومتانتها، ولفتت الى ان هذه رغبة الذي تحدث عن حرصه على هذه العلاقات وفي الوقت نفسه هناك تجاوب عربي سريع مع هذه الرغبة، موضحة ان الرئيس عون سيشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في كافة المجالات.وأوضحت ان لهذه الزيارة أصداء ايجابية كما سابقاتها، ومن المتوقع ايضا صدور بيان لبناني- كويتي مشترك حول تفاصيلها، وما تم التوافق عليه بين رئيس الجمهورية وأمير دولة الكويت.بالتوازي، افيد ان السلطات افرجت عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو، الذي كان قد أُوقف قبل نحو عام على خلفية قضية مالية. وذلك في إطار مسار حلّ ملف الموقوفين اللبنانيين في ، الذي انطلق قبل أشهر عدة، وتوّج بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، من بينهم الشاب حيدر سليم الذي أُفرج عنه الشهر الماضي.ويواصل للأمن العام اللواء حسن شقير، جهوده لحل هذا الملف بالتعاون مع الجانب السعودي، الذي أبدى استعدادًا كاملًا ويعمل بجدية على استكمال ملفات الموقوفين.ويُذكر أن لبنان كان قد تلقّى وعدًا من المملكة، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع ، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني. وقد وُصفت المبادرة السعودية بأنها دعم واضح للعهد اللبناني الجديد.

وكتبت" نداء الوطن": تعليقا على حملة «حزب الله» التي طاولت رئيس الحكومة نواف سلام ، كما طاولت في الوقت نفسه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أبلغت مصادر وزارية أن «حزب الله» بدا وكأنه «يحاول تحييد رئيس الجمهورية كي لا يضع نفسه في مواجهة الرئيس علماً أن الرئاسة الأولى في وضع متكامل مع رئيس الحكومة، وتالياً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» انطلاقاً من الثوابت التي تجمعهم. ولا يستطيع «الحزب» التصويب على رئيسَي الجمهورية والحكومة في وقت واحد كي لا يجد نفسه في موقع مناقض لكل الدولة. لذا، لجأ إلى طريقة الجارة والكنّة علماً أن «الحزب» يضطر إذا لزم الأمر إلى التصويب على الرئاسة الأولى». وقالت المصادر : «إن اللعبة مكشوفة بزعم أن هناك صراعاً سلطوياً. في حين أن هناك محاولة من «حزب الله» لتغطية ملف السلاح لكون الرئيس عون مولج بالحوار حول الملف. إنها محاولة لحرف الأنظار عن إشكالية السلاح التي يقترب حلها بخلق تناقضات وهمية على مستوى الحكومة والتي هي تناقضات من صنع «الحزب».