إجتماع عربي وغربي موسّع في قصر الصنوبر" دعما للبنان"

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كتبت في" الديار": افيد بان اجتماعا مهما جدا سيعقد في 12 الحالي ،اي الاثنين المقبل في قصر الصنوبر، لا يضم فقط سفراء " " انما سيكون موسعا، اذ سيشمل سفراء دول عربية واجنبية اخرى، كالمانيا وبريطانيا والكويت وغيرها، تحت عنوان "دعم ".وتكشف اوساط مطلعة بان البحث على طاولة قصر الصنوبر سيتناول سبل دعم لبنان، سواء عبر مؤتمرات تنظم بالخارج، او اتفاقات ثنائية بمجالات عدة، لكن كلها مشروطة باستكمال طريق الاصلاحات وتحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي ، اضافة الى دعم الجيش والقوى الأمنية الرسمية كلها، وفق برامج واضحة وشفافة.وبانتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الموسع في قصر الصنوبر، علق مصدر موثوق مطلع على جو "اللجنة " بالقول : بدأت جهود اللجنة تثمر، بعدما وضع لبنان نفسه على سكة الاصلاح ، معتبرا ان نجاح الجولة الأولى من والاختيارية في كان عاملا اساسيا، اذ طمأن الدول كما المغتربين الى ان مؤسسات لبنان بدأت تستعيد عافيتها ، بعدما اثبتت الدولة بكامل عناصرها انها قادرة على بسط سلطتها الامنية على كامل الاراضي .