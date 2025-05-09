هل تختار عكار بلديّات منتجة... أم بلديّات متفجّرة؟

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كتب جهاد نافع في" الديار": غدا يوم الاستحقاق البلدي والاختياري في ... كل الاستعدادات انجزت في ، ورسا رقم البلديات الفائزة بالتزكية على 44 بلدية من اصل 134 بلدية، وفوز 54 مختارا في 48 بلدة وقرية...يغلب الطابع العائلي على غالبية المعارك البلدية في البلدات والقرى العكارية، لكن لم يغب الطابع السياسي عنها، حيث ادار نواب واحزاب وتيارات سياسية اللعبة في بعض البلدات الكبرى، كالقبيات وعندقت وفنيدق ومشمش وببنين.. وفي حين ان نوابا دعموا او شاركوا في تأليف لائحة هنا ولائحة هناك، فان احزابا أدت دورها ايضا كـ " " الذي يحظى بحضور واسع في بلدات ذات غالبية ، و " "، والحزب "السوري القومي الاجتماعي" والحزب "الشيوعي"، بينما غاب " " عن الساحة، ولم تلحظ له حركة ما.وبات معروفا ان أم المعارك ستكون في عاصمة المحافظة ، لكن طابعها محض عائلي، تنافس بين العم وابن شقيقه، واصطفاف عائلات حلبا الاسلامية والمسيحية بين اللائحتين المتنافستين، ولائحة ثالثة غير مكتملة من مهندسين واطباء ومحامين، لكن رئاستها ايضا من عائلة الحلبي التي تترأس الاولى والثانية، غير انها لائحة اعتمدت شعار التغيير والانماء.في المشهد العكاري، سعي نحو انجاز مجالس بلدية وفق التنافس الديموقراطي، منسجمة وتتمكن من تحقيق انجازات انمائية. وقد جرت وتجري محاولات حثيثة لمنع ولادة مجالس بلدية تحمل بذور تفجيرية داخلها..التنافس البلدي الحاد ينتظر فنيدق ومشمش وببنين وبرقايل، كما ينتظر رحبة وبزبينا وعندقت والبيرة وبزال وجبرايل، وجديدة وجديدة الجومة. فما هو دور الاحزاب؟- الحزب "السوري القومي الاجتماعي" يؤدي دورا في عدة بلديات ابرزها عدبل والحصنية ورحبة وحلبا.- " الحر" له باع في بلديات وعندقت ورحبة وجديدة الجومة وبزبينا.- "القوات " لها دور في القبيات وعندقت ورحبة وبزبينا وبقرزلا وممنع...- الحزب "الشيوعي" دوره في حلبا ورحبة وجبرايل...لكن هذه الاحزاب والتيارات تقف خلف العائلات دون اطلالات مباشرة على الساحة. الا ان الاستحقاق الانتخابي في عكار سيشكل تجربة انتخابية تطل عكار منها على الاستحقاق الانتخابي النيابي، حيث تبرز الاحجام الشعبية لكل القوى والتيارات، كما الاحجام الشعبية للنواب الحاليين وللراغبين في الترشح في الاستحقاق النيابي.