قائد القطاع الغربي من مروحين: نعمل بالتعاون الوثيق مع الجيش لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة

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التقى العميد نيكولا ماندوليسي، قائد القطاع في اليونيفيل، اليوم مع رئيس بلدية مروحين، محمد غنّام. جرى اللقاء في أجواء ودية وبنّاءة، وأكد من جديد الالتزام المشترك برفاهية السكان المحليين.خلال ، عبّر رئيس البلدية عن تقديره ودعمه لجنود القطاع الغربي في اليونيفيل على مساعدتهم المستمرة للمجتمع المحلي. كما سلّط الضوء على الوضع المأساوي في قرية مروحين، حيث دُمّرت ثلاثة عشر منزلاً سكنيًا خلال النزاع الأخير. وبعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، تعرّضت أحياء كاملة من البلدية للدمار، مما زاد من سوء أوضاع السكان.أدى هذا الدمار إلى نقص حاد في مياه الشرب وانقطاع الكهربائي في القرية. كما يواجه المزارعون المحليون صعوبات كبيرة في العودة إلى منازلهم، والأهم من ذلك، في استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب تعذّر الوصول إلى المناطق التي لا تزال غير آمنة والتي تحتجز معداتهم فيها.أكّد العميد ماندوليسي على أن القطاع الغربي في اليونيفيل يعمل يوميًا بالتعاون الوثيق مع ، الشريك الاستراتيجي في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد اليونيفيل بالإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات من قبل القوات لا تتوافق مع قرار رقم 1701.كما أشار إلى أن المزارعين الذين يملكون أراضي في المناطق المقيدة يجب أن يتواصلوا مع مديري المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة لبدء الإجراءات اللازمة للوصول إلى ممتلكاتهم. ويأتي ذلك ضمن مبادرة تم اعتمادها وتنسيقها بين اليونيفيل والجيش اللبناني ووزارة الزراعة، بهدف ضمان الأمن وتمكين العودة إلى زراعة الأراضي في القرى الحدودية، بحسب ما شدد عليه العميد ماندوليسي.بعد الاجتماع، قام رئيس البلدية، إلى جانب العميد ماندوليسي، بزيارة أجزاء من القرية مع بعض المزارعين الذين حضروا اللقاء.اختُتم الاجتماع بتجديد الالتزام بالتعاون بين اليونيفيل والسلطات المحلية لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمع مرواحين وتعزيز المبادرات العملية لإعادة إعمار .وفي اليوم نفسه، تبرع فريق التعاون المدني العسكري (CIMIC) التابع للقطاع الغربي في اليونيفيل بمعدات طبية ومستشفيات إلى في قانا. حضر حفل التسليم المقدم ماركو دي لورينزو، اللوجستية التابعة للكتيبة (ITALBATT)، ومدير المستشفى الدكتور سكيكي.يشكل هذا التبرع مساهمة ملموسة في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفى الحكومي في قانا، ويعزز قدرته على خدمة البلدية والقرى المحيطة.يبقى القطاع الغربي في اليونيفيل ملتزمًا بدعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.