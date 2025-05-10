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شهدت الإتصالات في منطقة الصيفي المدور والرميل، أي دائرة الأولى، الكثير من المد والجزر حيث عُقد حوالى أربعين إجتماعًا على مدى شهرين بين نواب الدائرة من أجل التوصل الى لائحة توافقية في إنتخابات المخاتير، ولكن الساعات الثماني والاربعين التي سبقت تأليف لوائح الأحزاب شهدت مخاضا وإتصالات على أعلى المستويات. فزارت عائلة الشهيد رولان المر معراب وإلتقت وسجلت إعتراضًا على إنضمام أحد مخاتير الرميل الى لائحة تحالف الأحزاب، وإعتبرت أن ما حصل هو بكل وضوح تغاض عما أصابهم . الزيارة الثانية كانت لزوجة الراحل مسعود الأشقر للقاء ورئيس " " حيث طلبت تبديل (الصحافي الرياضي) الذي كان سماه كمرشح له على الرميل، بفادي ناكوزي الذي كان قد أُبعد عن اللائحة بسبب بُعده عن "التيار"، وأن هذه الأسباب أدت الى تأخر إعلان اللائحة وتصويرها.مصدر حزبي عايش معظم إنتخابات الدائرة الأولى إعتبر أن هذه اللائحة قوية كونها تضم القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق والنائب السابق ، ولكن تضم في طياتها نوايا التشطيب لإعتباراتٍ سياسية وشخصية.أما لائحة الأهالي والمستقلين فستكون أكثر تماسكاً بسبب عدم دخول السياسة فيها أو أي نفوذ حزبي .