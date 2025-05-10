فتور في العلاقة لا يُلغي التعاون الانتخابي

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أكدت مصادر مطلعة أن العلاقة بين " " و"حزب الله" تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضربات قاسية، خصوصًا بعدما حاول " "، وبشتى الطرق، استعادة زخم العلاقة والتقارب، لكن الحزب لم يُبدِ التجاوب المطلوب، ما دفع "التيار" إلى هذا المسار.ورغم هذا الفتور المتصاعد في العلاقة، إلا أن الحـزب لم يُبدّل موقفه في ما يخص التعاون الانتخابي. فقد قرر منح أصواته ، في عدد كبير من القرى حيث لا يوجد له مرشحون أو أعضاء بلديات شيعة، لـ" الحر "خلال .هذا التباين بين المشهد السياسي والتحالفات يعكس واقعًا مركبًا، إذ لا تزال الحسابات المحلية تفرض نفسها، ولو على حساب العلاقة المركزية المتوترة، وسط ترقّب لما ستؤول إليه الأمور في الأسابيع المقبلة.