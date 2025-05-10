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لبنان

استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:25
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استكملت التحضيرات الإدارية لمواكبة الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول الصناديق وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحا.
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وبدأ موظفو المحافظة منذ الخامسة صباحا عملية تسليم الصناديق المقفلة والبالغ عددها  1050 صندوقا وكافة مستلزمات العملية الإنتخابية من قرطاسية ومحابر ولوائح شطب لرؤساء الأقلام والكتبة التي سيتم توزيعها على كافة مراكز الإقتراع في محافظة  عكار وذلك في 6 مواقع في باحة سرايا حلبا الحكومية لتسهيل وسرعة توزيعها وضمان وصولها الى مراكز الاقتراع ، وسط إجراءات امنية لقوى الامن الداخلي امام سرايا حلبا .
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