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لبنان

مهندس مخالفات على اللوائح البلدية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-05-2025 | 02:45
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يثير ترشّح أحد المهندسين المعروفين في طرابلس للانتخابات البلدية تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية، خصوصاً أنه يحظى بدعم واضح من أحد النواب النافذين في المدينة. 
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اللافت أنّ المرشّح، الذي يقدّم نفسه اليوم كصاحب مشروع إصلاحي، لديه سجل حافل بالمخالفات، إذ تتكدّس في أروقة البلدية عشرات طلبات الرخص العالقة باسمه بسبب مخالفات قانونية جسيمة.
ورغم هذه الصورة المثيرة للجدل، يسعى المرشّح إلى دخول المجلس البلدي عبر بوابة الانتخابات، مستنداً إلى غطاء سياسي يحاول من خلاله تجاوز ملفاته العالقة وتحويل موقعه من متّهم بعرقلة القوانين إلى صانع قرار.
 
المصدر: لبنان 24
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