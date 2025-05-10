"مرشّح المخالفات"… ينادي بالإصلاح

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يشكّل ترشّح صاحب مشروع في للانتخابات البلدية مصدر استغراب واسع في أوساط الأهالي والناشطين، خصوصاً أنّ المشروع الذي يملكه مشيَّد بطريقة مخالفة للقوانين، ولم يشهد يوماً أي محاولة لتسوية أوضاعه أو الالتزام بالمعايير القانونية.وبحسب مصادر محلية، فإنّ المشروع بأكمله بُني على سلسلة من التجاوزات، ما يجعله رمزاً صارخاً للفوضى والاستهتار بالقانون.المفارقة الأكبر أنّ هذا المرشّح يتحدث عن خطط للنهوض بالمدينة وتحسين صورتها، في وقت يُعتبر فيه نموذجاً للفوضى التي يُفترض أن يُحاربها أي مجلس بلدي حقيقي.