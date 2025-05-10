"مفاجأة" طالت "مخاتير"

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عُلِم أنّ مرشحين للانتخابات الإختيارية ، سيتقدمون بطعون انتخابية اعتراضاً على تبدل مفاجئ طرأ على النتائج، وأسفر عن سقوط "فائزين" احتفلوا بـ"المخترة" ليومين، وارتفاع رصيد خاسرين ليصبحوا "رابحين" بفارق أصواتٍ غير قليل.وتبيّن أن هؤلاء المرشحين يحضرون ملفاتهم لتقديم عبر وكلاء قانونيين، علماً أنَّ هناك مرشحين فائزين أيضاً خسروا أصواتاً تم احتسابها لهم خلال الفرز داخل أقلام الاقتراع.