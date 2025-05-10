Advertisement

لبنان

"مفاجأة" طالت "مخاتير"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-05-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1358275-638824634657666825.jpg
Doc-P-1358275-638824634657666825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلِم أنّ مرشحين للانتخابات الإختيارية في الشوف، سيتقدمون بطعون انتخابية اعتراضاً على تبدل مفاجئ طرأ على النتائج، وأسفر عن سقوط "فائزين" احتفلوا بـ"المخترة" ليومين، وارتفاع رصيد خاسرين ليصبحوا "رابحين" بفارق أصواتٍ غير قليل.
Advertisement
وتبيّن أن هؤلاء المرشحين يحضرون ملفاتهم لتقديم الطعون عبر وكلاء قانونيين، علماً أنَّ هناك مرشحين فائزين أيضاً خسروا أصواتاً تم احتسابها لهم خلال الفرز داخل أقلام الاقتراع.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" يخوض "معركة" 80 مختاراً في بيروت
lebanon 24
10/05/2025 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "إنترنت لبنان"؟ إليكم ترتيب "سرعته" عربياً!
lebanon 24
10/05/2025 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"شرذمة" تطالُ إنتخابات "المخترة"
lebanon 24
10/05/2025 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة "انتخابية" في عزاء!
lebanon 24
10/05/2025 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

بلديات 2025

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-05-10
05:09 | 2025-05-10
04:52 | 2025-05-10
04:34 | 2025-05-10
04:25 | 2025-05-10
04:12 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24