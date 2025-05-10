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لبنان

ماذا يعني أن يكون البابا أميركياً؟

اندريه قصاص Andre Kassas

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Lebanon 24
10-05-2025 | 02:00
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منذ اللحظة الأولى لإعلان انتخاب بابا جديد أميركي، وهو أول بابا من أميركا الشمالية، سارع كثيرون إلى ربط هذا الانتخاب بما يشهده العالم من تغييرات، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط الحافلة بالمفاجآت، وبالأخص بمدى تأثّر هذه التطورات بما يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خطوات واجراءات سيكون لها الأثر الكبير على العالم بأسره.
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وقد يكون ما ذهب إليه هؤلاء في تحليلهم بعض من الصواب والحقيقة. فالعالم يتغيّر وربما إلى الأحسن في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه ما يسعى إليه الرئيس الأميركي بالنسبة إلى السلام الدائم في كل بقعة متوترة في هذا العالم المتحرّك، وبالأخص في منطقتنا الشرق أوسطية، وبالتحديد بالنسبة إلى الفلسطينيين ومستقبلهم على مستوى حقهم الطبيعي والشرعي في أن يكون لهم دولة مستقلة وذات سيادة، خصوصا بعد الزلزال الذي ضرب قطاع غزة وما تقوم به اسرائيل من مجازر في حقهم.
واستطرادًا لا يمكن أن يكون لبنان، كما سوريا، في منأى عن هذه التطورات المتسارعة، وهما البلدان المجاوران جغرافيًا مع اسرائيل إضافة إلى مصر والأردن المعنيين أيضًا بما تخطّط له اسرائيل وما ترسمه من مؤامرات تهجيرية لفلسطينيي القطاع أولًا، ومن ثم لفلسطينيي الضفة الغربية.
فبالنسبة إلى لبنان، الذي " تورط" في حرب لم يكن يريدها أو مستعدًا لها نتيجة إقدام "حزب الله" على فتح الجبهة الجنوبية لمساندة فلسطينيي غزة، فإن المساعي المبذولة من قِبل الدولة اللبنانية، وما يقوم به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهود خارجية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الأراضي اللبنانية، وبالتالي لسحب جيشها من التلال الجنوبية التي لا تزال تحتلها، قد لا تجد الصدى المطلوب إلا إذا حملت الجولة، التي سيقوم به الرئيس ترامب للمنطقة، ما يمكن توقعه من إيجابيات قد تبدأ بالظهور تباعًا قياسًا إلى ما يمكن أن تحققه المفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة من خطوات إيجابية متقدمة.
في هذه النقطة بالذات يمكن أن يُعطى الذين ربطوا انتخاب البابا لاوون الرابع عشر بالسياسة الأميركية " الترامبية" بعضًا من الحق النظري. ولكن ما خُفي على هؤلاء أن الكنيسة، وإن كان لها التأثير المعنوي على هذه التطورات، وفي مكان آخر مما يُرسم من مخططات دولية، وبالأخص أميركية، لا تكون فيها حقوق الشعوب، أيًّا يكن دينها أو لونها أو عرقها، مصانة ومحترمة، وذلك انطلاقًا من تعاليم السيد المسيح العابرة للطوائف والقارات، والتي تشمل وتعني كل انسان متألم ومظلوم ومقهر ومهانة على كرامته على وجه الكرة الأرضية.
وقد يصب انتخاب البابا الأميركي بالمعنى الجغرافي في خانة تصويب أي سياسة غير عادلة وغير منصفة في حق الشعوب المقهورة والمظلومة، وعلى رأس هذه الشعوب بالطبع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الظلم والقهر ما لا تقبل به لا الكنيسة ولا الشرائع السماوية والأرضية على حدّ سواء.
لم تكن الكنيسة في تاريخها النضالي من أجل الانسان وكرامته متدّخلة في المسار السياسي للدول، وإن كانت تقف دائمًا ضد الحروب وما تتركه من أثار سيئة لا تتناسب ورسالتها القائمة على إرساء السلام والعدالة، وأن تعمّ المحبة التي أوصى بها السيد المسيح، وهي أساس هذه الرسالة وجوهرها.
قد يأخذ البعض على يُقال في سياق هذه السطور ما فاتني مما شهدته العصور الوسطى من تراجع في سلم القيم لدى الدول، التي كانت تنتمي اسميًا فقط إلى المسيحية، وما ارتكب خلالها من فظائع، وكان لبعض البابوات دور محوري في هذه الانحرافات، التي سبق أن حذّر منها السيد المسيح بنفسه، الذي سبق أن قال عنه النبي اشعيا " رُوحُ الرَّبِّ علَيَّ، ولِهذَا مَسَحَني لأُبَشِّرَ المَسَاكِين، وأَرْسَلَنِي لأُنَادِيَ بِإِطْلاقِ الأَسْرَى وعَوْدَةِ البَصَرِ إِلى العُمْيَان، وأُطْلِقَ المَقْهُورِينَ أَحرَارًا، وأُنَادِيَ بِسَنَةٍ مَقْبُولَةٍ لَدَى الرَّبّ."
 ولكن قد فات على هؤلاء ما كان لآخر ثلاثة باباوات من تأثير إيجابي على مسرى الأحداث الكونية، ولولا التدّخل الفوري والطبيعي لهؤلاء البابوات لكانت الأمور أسوأ مما عليه اليوم بكثير، ولولا هذا التدّخل الرباني الموحى به لسيطر الشر على مجمل الكرة الأرضية.
ولكي لا يذهب التفكير بالبعض إلى أبعد مما هو معدّ من قبل إنشاء العالم، يكفي أن يتوقف المرء عند كل كلمة قالها البابا لاوون الرابع عشر في أول خطاب له بعد انتخابه بابًا كونيًا، الذي لم يعد منذ لحظة انتخابه أميركيًا فحسب، بل أصبح يحمل جنسية كل مقهور ومظلوم ومعذب ومشرّد ومريض ومهان على وجه هذه "البسيطة" المستمرّة في دورانها على ذاتها وحول الشمس بقدرة قادر.
فلو لم يكن من بين الكرادلة المؤهلين للجلوس على كرسي بطرس أميركيًا لوجب أن يجدوه من "تحت الأرض". وبفعل قوة الهامات الروح القدس شاءت العناية الإلهية أن يكون البابا الجديد من القارة الأميركية لأن له دور مفصلي في تغيير وجه الكون إلى ما يحقّق السلام والعدالة للشعوب قاطبة، ويملأ النواقص التي قد تشوب ما يمكن أن ترسي عليه السياسة الأميركية الجديدة.     
المصدر: خاص "لبنان 24"
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اندريه قصاص Andre Kassas

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