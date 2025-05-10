انتهاء تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا زغرتا

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انتهت في ، عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية التي ستجرى غداً الاحد في محافظتي وعكار، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام وقائد سرية العقيد ، مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا .وكانت عملية التسليم انطلقت صباحا، مع بدء توافد الاساتذة، بحيث تم تسليم 127 قلم اقتراع بلدي و 107 اقلام اقتراع اختياري توزعوا في قرى وبلدات قضاء زغرتا، واتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم الدقيقين.