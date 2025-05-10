انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في الكورة بإشراف القائمقام

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انتهت عملية تسلم رؤساء الأقلام والكتبة لصناديق الاقتراع في ، والتي تمت بإشراف قائمقام كاترين كفوري وبمواكبة من .وشملت الصناديق والمستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، بحيث تم نقلها إلى مراكز الاقتراع في البلدات والقرى في .وتواصل القائمقام مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية والاستماع إلى الشكاوى التي تصلها وتعمل على معالجتها.