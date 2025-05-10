انتهاء تسليم الصناديق في قضاء بشري بإشراف القائمقام

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انتهت عند السابعة والنصف عملية تسلم رؤساء الأقلام والكتبة صناديق الاقتراع في قضاء بشري، بإشراف قائمقام بشري السيدة ومشاركة القوى الأمنية التي نظمت عملية دخول الموظفين إلى السرايا.وتواصل الشفشق مع فريق العمل لمتابعة كل التفاصيل والاستماع إلى الشكاوى والعمل على معالجتها عبر مجموعة نظمتها مع رؤساء الأقلام. وأشاد رؤساء الأقلام والكتبة بالجهود التي تقوم بها القائمقام وبحسن الضيافة.